¿Cuándo y dónde ver la visita de Coquimbo a Nacional por la Copa Libertadores?

Coquimbo Unido visitará a Nacional de Uruguay por la sexta y última fecha de la Copa Libertadores con la misión de asegurar el primer lugar del Grupo B.

El duelo está programado para el martes 26 de mayo a las 20:30 horas de Chile (00:30 GMT) y la transmisión estará a cargo de ESPN y su señal de streaming en la plataforma Disney+ en el plan premium.

El conjunto pirata llegará a este encuentro como puntero y conservará el liderato a menos que pierda ante los uruguayos y Deportes Tolima salga victorioso contra Universitario. Incluso en tal escenario, la primera plaza se definirá por diferencia de gol.

El “Bolso” quedó eliminado tras empatar con el cuadro peruano y solo tendrá la posibilidad de clasificar a Copa Sudamericana si es que se impone ante los de la cuarta región.

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