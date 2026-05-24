¿Cuándo y dónde ver la visita de Coquimbo a Nacional por la Copa Libertadores?
El ya clasificado conjunto pirata buscará asegurar el primer lugar del Grupo B.
El ya clasificado conjunto pirata buscará asegurar el primer lugar del Grupo B.
Coquimbo Unido visitará a Nacional de Uruguay por la sexta y última fecha de la Copa Libertadores con la misión de asegurar el primer lugar del Grupo B.
El duelo está programado para el martes 26 de mayo a las 20:30 horas de Chile (00:30 GMT) y la transmisión estará a cargo de ESPN y su señal de streaming en la plataforma Disney+ en el plan premium.
El conjunto pirata llegará a este encuentro como puntero y conservará el liderato a menos que pierda ante los uruguayos y Deportes Tolima salga victorioso contra Universitario. Incluso en tal escenario, la primera plaza se definirá por diferencia de gol.
El “Bolso” quedó eliminado tras empatar con el cuadro peruano y solo tendrá la posibilidad de clasificar a Copa Sudamericana si es que se impone ante los de la cuarta región.
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