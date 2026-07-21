Diego Sánchez estalló contra ministro Poduje por la catástrofe en Coquimbo

La Región de Coquimbo enfrenta una compleja situación tras el paso del sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país, el cual ha dejado severos daños y miles de personas damnificadas. Ante este escenario, Diego "Mono" Sánchez, arquero y capitán de Coquimbo Unido, inició una campaña solidaria para ir en ayuda de las familias afectadas.

A través de su cuenta de Instagram, el experimentado guardameta hizo un llamado a sus seguidores para recolectar alimentos no perecibles y artículos de primera necesidad. Sin embargo, la acción solidaria del futbolista también estuvo acompañada de duras críticas hacia la gestión del gobierno de José Antonio Kast, apuntando especialmente al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

La molestia de Sánchez se originó tras las declaraciones del secretario de Estado, quien restó dramatismo a las denuncias sobre presuntos desaparecidos en la zona de catástrofe, apuntando directamente al diputado local Daniel Manouchehri.

"Al diputado Manucheri sabemos que se le arranca la moto algunas veces. Está hablando de desaparecidos en las quebradas sin ninguna información. Sabemos que no se le puede pedir mucha seriedad, pero ahora, sabiendo que él es de la zona, tenga un poco de moderación", había señalado previamente el ministro Poduje.

La respuesta del portero de Coquimbo Unido no se hizo esperar. Primero, compartió el video de la autoridad con el texto "Dios mío". Luego, a través de una historia que posteriormente borró de su perfil, el futbolista arremetió de forma directa.

"Mándenme información de personas que han perdido su rastro o están aisladas para subirlas. Ya que un wn dijo que es falso, que no hay nadie perdido", publicó el arquero, manifestando su disconformidad con la postura del Ejecutivo ante la emergencia regional.