Cámara Baja vota este martes la megarreforma del Ejecutivo

La Sala de la Cámara de Diputados vota este martes, en su tercer trámite, la megarreforma impulsada por el Ejecutivo, en medio de la incertidumbre por el rol del Partido de la Gente (PDG) en su avance.

Al llegar al Congreso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se declaró "con buen ánimo, ojalá que sea una jornada positiva, donde aprobemos en la Cámara y podamos pasar a la etapa siguiente, que es la etapa del crecimiento, la etapa en que se pueden vender las viviendas nuevas por los próximos 12 meses sin IVA, en que los adultos mayores puedan estar eximidos de las contribuciones".

Si la Corporación aprueba todas las modificaciones, el proyecto quedará despachado a ley; de lo contrario, los artículos rechazados pasarán a una comisión mixta integrada por parlamentarios de ambas cámaras.

En este escenario de estrecho equilibrio en la Cámara Baja, el posicionamiento del PDG adquiere un peso estratégico relevante, actuando como un bloque "bisagra" entre el oficialismo y la oposición.

Debido a esta condición decisiva, la bancada ha recibido múltiples emplazamientos de diversos sectores políticos para definir la suerte de los artículos que terminarán convirtiéndose en ley o yendo a negociación en la mixta.

Tenso debate

Durante las primeras intervenciones, el diputado Eduardo Cretton (UDI) encendió el debate al vincular al recordar el fallido proceso constituyente de 2022 y polémicas frases como el "retiro de los patines" en educación para dar contexto a la necesidad de modificar el sistema tributario.

El diputado Felipe Camaño (ind-DC), vicepresidente de la Cámara, pidió que los discursos se refieran solamente a la megarreforma para no transformar la sesión en una "batalla campal".

Uno de los puntos críticos de la jornada es la confirmación, por parte de la oposición, de que ya tienen preparados los requerimientos para acudir al Tribunal Constitucional (TC).

Durante la sesión, parlamentarios del bloque afirmaron que están a "un clic" de ingresar el documento, aunque esperarán el resultado final de la votación para precisar los puntos que serán impugnados.

La configuración de fuerzas en la Sala también ha sufrido modificaciones de último minuto, puesto que nueve diputados, mayoritariamente de oposición, se encuentran con permisos por licencias médicas o impedimentos graves.

Si bien estas ausencias no alteran el quórum reglamentario, sí aumentan la desventaja numérica de la oposición en la Sala.