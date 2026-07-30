"La verdadera aura": Coquimbo se burló de Colo Colo por atraso del arribo de Vozinha

La nueva demora en el viaje de Vozinha a Chile para firmar por Colo Colo generó una inesperada burla por parte de Coquimbo Unido, con un golpe directo a través de redes sociales.

Tras el anuncio de Aníbal Mosa sobre el acuerdo con el caboverdiano el pasado viernes, el "Cacique" realizó una publicación oficial con el peinado de Vozinha, un fondo negro y la palabra "Aura".

Si bien otros clubes del fútbol chileno parodiaron el formato con sus propios jugadores, los "piratas" incluyeron jocosos dardos hacia los albos.

El vigente campeón de la Liga de Primera utilizó el vistoso pelo de Diego Sánchez para ilustrar la imagen, con la frase "Aura hay solo en Coquimbo".

El texto de la publicación repasó los logros del arquero en el club y remató señalando que "La verdadera AURA está en Coquimbo".