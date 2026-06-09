¿Rodrigo Holgado dejará Coquimbo Unido?
El futbolista se encuentra sancionado por falsificación y adulteración de documentos.
El futbolista se encuentra sancionado por falsificación y adulteración de documentos.
El jugador argentino Rodrigo Holgado atraviesa una compleja situación en Coquimbo Unido tras ser sancionado por falsificación y adulteración de documentos para nacionalizarse y jugar por la selección de Malasia.
Su situación contractual con el cuadro "Pirata" vence en agosto de este año y, pese a mantenerse entrenando, lo más probable es que su vínculo termine antes de tiempo, informó el medio local El Día.
Esto debido al cambio de estatus laboral. Mientras estaba habilitado para jugar, mantenía una relación contractual activa, pero la suspensión modificó esas condiciones.
Además, está la postura de América de Cali, club dueño de los derechos deportivos del jugador, que no está dispuesto a extender a renovar las condiciones para que siga en Coquimbo.
Coquimbo Unido tendrá su próximo partido el sábado 13 de junio, ante O'Higgins a las 12:30 horas (16:30 GMT), en la fecha 15 de la Liga de Primera.