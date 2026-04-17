Cristiano Ronaldo jugó enfermo y vomitó tras triunfo de Al Nassr

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo, delantero de Al Nassr, jugó enfermo en el último partido de su equipo y terminó con vómitos tras ser sustituido, según confirmó su entrenador. El atacante completó casi todo el encuentro pese a no estar en condiciones óptimas.

El técnico portugués Jorge Jesús explicó la situación: "Pensé en no hacerlo jugar, no estaba en buena forma. Tenía dolor de estómago y una sensación general de fatiga. Cuando lo sustituí, fue directo al camarín y vomitó". El entrenador destacó el compromiso del jugador, que igualmente fue titular.

Más allá del episodio, Al Nassr atraviesa una racha positiva en la Saudi Pro League y lidera la tabla con ventaja sobre sus perseguidores.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo mantiene cifras destacadas y continúa como una de las principales figuras del equipo.

El miércoles, Al Nassr superó 1-0 a Al Ettifaq y se sostuvo en lo más alto de la liga saudí.