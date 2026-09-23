Cristiano Ronaldo se juramentó con los 1.000 goles: "Quiero y voy a llegar"

El atacante portugués Cristiano Ronaldo volvió a poner la barrera de los 1.000 goles como uno de los grandes objetivos que todavía persigue en su carrera y aseguró que confía plenamente en alcanzar una cifra para la que actualmente le restan 21 conquistas.

"Ya he admitido que quiero llegar y que voy a llegar. Pero no es una obsesión, nunca hago las cosas por obsesión. Porque cuando se hace por obsesión, no sale como queremos", expresó el atacante portugués durante una rueda de prensa en el Portugal Football Summit.

El delantero de 41 años acumula 979 goles oficiales, de los cuales 450 los marcó con Real Madrid y 146 con la selección portuguesa.

Precisamente, Cristiano reconoció que le gustaría alcanzar el registro histórico representando a su país. "Para mí sería la guinda del pastel. Marcar mi gol número mil con la selección sería la culminación de una bonita historia. Ojalá...", afirmó.

El portugués también se refirió al eventual cierre de su carrera y reconoció que todavía no tiene una fecha definida. "No sé cuándo voy a poner fin a mi carrera. Me gustaría saber la respuesta, pero no lo sé. Cuando tenía unos treinta y tantos años aprendí a vivir el momento; no pienso en el mañana", explicó.

"Es muy posible que este sea el último año", agregó el histórico goleador, quien se encuentra concentrado con Portugal para el estreno de este jueves frente a Gales por la Liga de las Naciones.

Cristiano además respaldó la llegada de Jorge Jesús a la banca de la selección lusa y afirmó que está dispuesto a cumplir cualquier función que el entrenador estime necesaria. "Quiero ayudar con lo que pueda aportar, no por mi currículum", sostuvo.