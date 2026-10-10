Federación de Portugal dictó una suspensión preventiva a Cristiano Ronaldo

Este fin de semana la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) dictaminó la primera suspensión a Cristiano Ronaldo luego de su bullada salida de la selección lusa antes de su último partido por la triple flecha de la Nations League, producto de un conflicto con el DT Jorge Jesus.

Un comunicado reproducido por el medio O Jogo confirmó que "se han iniciado procedimientos disciplinarios" contra el delantero, "con el objetivo de determinar la posible relevancia disciplinaria de los hechos" ocurridos el pasado 30 de septiembre, y que fueron denunciados formalmente el pasado miércoles 7 de octubre.

Además, el escrito sumó que "sin perjuicio de la suspensión preventiva automática a la que estaba sujeto hasta la fecha de inicio del procedimiento, se determinó una suspensión preventiva no automática del jugador y se le otorgó carácter de urgencia al procedimiento".

"El expediente fue remitido el 10 de octubre de 2026 al Comité de Instrucción Disciplinaria de la FPF, con exclusión de publicidad hasta la conclusión de la investigación", detalló el texto revelado por el referido portal.

Cristiano emitió una extensa carta en Instagram acusando al técnico Jorge Jesus de faltar a su palabra respecto a compromisos sobre su participación en la visita a Dinamarca para cerrar la fecha FIFA de Portugal.

El estratega, en tanto, mantuvo firme su postura pública de sostener sus decisiones y le bajó el perfil al conflicto, calificándolo como "un malentendido fácil de resolver". Pese a aquellas palabras, la prensa portuguesa aseguró que tanto el DT como el presidente de la Federación corrieron al aeropuerto para tratar de disuadir a Ronaldo antes de su partida a Madrid.