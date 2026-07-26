Deportes Concepción doblegó a O'Higgins y se despegó del fondo en la Liga de Primera

Deportes Concepción hizo efectiva su localía ante una alternativa versión de O'Higgins y consiguió doblegarlo por 2-0 en el Estadio "Ester Roa Rebolledo", por lo que se despegó de la zona de descenso durante la fecha 16 en la Liga de Primera.

El encuentro tuvo un inicio bastante parejo y, pese a que los de Lucas Bovaglio encontraron la apertura de la cuenta, el tanto de Bastián Yáñez (17') terminó anulado por un milimétrico fuera de juego.

Con el correr de los minutos vino una falta sobre Ethan Espinoza en área rancagüina y Joaquín Larrivey no perdonó desde los doce pasos (45'), con esto, mandó a los "lilas" con la ventaja al descanso.

En el complemento, el cuadro de Fernando Diaz sostuvo un buen pasar ante la visita y, cuando Fernando Romero tuvo un disparo bloqueado, Mario Sandoval (75') recogió el rebote a varios metros del área y con un disparo seco y distante dejó estático al meta Jorge Peña.

Sobre el final, Nicolás Garrido cometió su segundo penal de la noche y terminó siendo expulsado por doble amarilla (82'). En el cobro Larrivey sufrió la atajada del meta y, aunque Romero anotó, todo fue anulado por invasión (86').

Con este resultado, Deportes Concepción se despegó del fondo para sumar 17 puntos en el decimotercerlugar y desplazó a Audax Italiano. En tanto, O'Higgins quedó sumido en el décimo lugar con 20 unidades.

Ahora, el cuadro "lila" tendrá que ratificar su ascenso recibiendo a Universidad Católica el próximo 2 de agosto, mientras que los "celestes" tendrán la misión de remontar su llave de play-offs en Copa Sudamericana ante Boca Juniors, este próximo 30 de julio.