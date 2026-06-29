Deportes Concepción oficializó a un zaguero de Colo Colo como nuevo fichaje

Deportes Concepción buscará en el segundo semestre salir de las últimas posiciones de la tabla y en ese contexto, el cuadro penquista anunció oficialmente la incorporación del lateral izquierdo Cristián Riquelme, quien llega procedente de Colo Colo.

A través de sus canales oficiales, el club dio a conocer el arribo del defensor de 22 años: "¡Bienvenido al León! Cristián Riquelme se incorpora a Deportes Concepción. El lateral izquierdo llega al Conce tras desarrollar su carrera en Everton y Colo Colo. ¡Mucho éxito en esta nueva etapa con la camiseta Lila!".

Riquelme, quien no logró consolidarse en el primer equipo de los albos, buscará sumar minutos en un elenco que necesita regularidad. Actualmente, la escuadra dirigida por Fernando Díaz marcha en la 14ª ubicación con 14 puntos, superando por solo una unidad a Cobresal y por dos a Unión La Calera, equipos que hoy están en zona de descenso.

El próximo desafío de Deportes Concepción en la segunda rueda del torneo será el domingo 26 de julio, cuando reciban a O'Higgins a las 20:30 horas en el Estadio "Ester Roa".