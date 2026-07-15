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Joaquín Montecinos se transformó en nuevo jugador de Deportes Concepción, de cara a la segunda rueda en la Liga de Primera 2026, siendo la tercera incorporación del "León de Collao".

El exseleccionado chileno llegó al cuadro penquista desde Deportes Limache, donde disputó 25 partidos, acumulando un total de 1.267 minutos, anotando cuatro goles y repartiendo tres asistencias.

Concepción será el noveno club de su carrera, con pasos por Xolos de Tijuana, O'Higgins, Querétaro FC, Audax Italiano, Deportes Melipilla, San Luis, Deportes La Serena y Unión Temuco.

Montecinos es la tercera incorporación del cuadro lila, uniéndose a Christian Riquelme y Fernando Martínez.