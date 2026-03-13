Patricio Almendra dejó de ser técnico de Deportes Concepción: "Me voy con sensaciones encontradas"

El técnico Patricio Almendra anunció su salida de Deportes Concepción en la noche de este viernes, tras la derrota del cuadro penquista ante Audax Italiano en La Florida, en el inicio de la séptima fecha de la Liga de Primera.

"Quiero darle las gracias a la directiva, al club, al dueño, a la gente que confió en mí para volver al club después de tanto tiempo. Me voy con sensaciones encontradas, el año pasado fue muy bueno, fue un año muy feliz, logramos objetivos que eran importantes para el club, ascendimos y hoy estamos en Primera División", expresó Almendra ante los medios tras el partido, sin atender preguntas de la prensa.

En la misma línea, Almendra indicó que "lamentablemente estos tres meses no fueron buenos, pero me voy con la sensación de haber hecho la pega, haber disfrutado a mi club en Primera División en estos meses".

"Le pedimos disculpas a toda la hinchada, que es mucha, el equipo más grande de la zona, por no haber logrado complacer y darles alegría, estamos en una situación complicada. Espero que el cuerpo técnico que venga pueda sacar adelante la tarea. Hablé con los jugadores, ya me despedí, y venía a eso, a darle las gracias a todos", sentenció.

Al final de su declaración, Almendra evitó pregunta y no detalló si renunció o si fue desvinculado por el club.

Almendra ganó con Concepción la liguilla del Ascenso en 2025, pero en 2026 el equipo no tuvo regularidad. Sólo ganó dos partidos: Un amistoso de pretemporada ante Cerro Largo, y un triunfo ante el campeón Coquimbo Unido en la Liga de Primera.

En el torneo, disputó siete encuentros oficiales, con un triunfo, un empate, y cinco derrotas.