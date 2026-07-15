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El futbolista chileno Leonardo Valencia fue oficializado como nuevo refuerzo de Deportes Limache, de cara a la segunda rueda de la Liga de Primera 2026.

Valencia llegó procedente de Deportes Concepción, donde sumó 19 partidos jugados, en el primer semestre, con 1.156 minutos en cancha, un gol y una asistencia.

También registra pasos en clubes como Audax Italiano, Cobresal, Deportes La Serena, Colo Colo, Palestino, Universidad de Chile, Palestino, Santiago Wanderers, Unión La Calera y Deportes Melipilla.

El futbolista nacional se transformó en la quinta incorporación del club "tomatero", que ya presentó al juvenil Javier Rojas, Thiago Galetto, Hugo Martínez y Vicente Cárcamo.