Leonardo Valencia fue oficializado como nuevo refuerzo de Deportes Limache
El volante es el quinto fichaje de los "Tomateros" para el segundo semestre.
El volante es el quinto fichaje de los "Tomateros" para el segundo semestre.
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El futbolista chileno Leonardo Valencia fue oficializado como nuevo refuerzo de Deportes Limache, de cara a la segunda rueda de la Liga de Primera 2026.
Valencia llegó procedente de Deportes Concepción, donde sumó 19 partidos jugados, en el primer semestre, con 1.156 minutos en cancha, un gol y una asistencia.
También registra pasos en clubes como Audax Italiano, Cobresal, Deportes La Serena, Colo Colo, Palestino, Universidad de Chile, Palestino, Santiago Wanderers, Unión La Calera y Deportes Melipilla.
El futbolista nacional se transformó en la quinta incorporación del club "tomatero", que ya presentó al juvenil Javier Rojas, Thiago Galetto, Hugo Martínez y Vicente Cárcamo.