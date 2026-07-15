Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago12.7°
Humedad66%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Limache

Leonardo Valencia fue oficializado como nuevo refuerzo de Deportes Limache

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante es el quinto fichaje de los "Tomateros" para el segundo semestre.

Leonardo Valencia fue oficializado como nuevo refuerzo de Deportes Limache
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

- Revisa las movidas del fútbol chileno en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl

El futbolista chileno Leonardo Valencia fue oficializado como nuevo refuerzo de Deportes Limache, de cara a la segunda rueda de la Liga de Primera 2026.

Valencia llegó procedente de Deportes Concepción, donde sumó 19 partidos jugados, en el primer semestre, con 1.156 minutos en cancha, un gol y una asistencia.

También registra pasos en clubes como Audax Italiano, Cobresal, Deportes La Serena, Colo Colo, Palestino, Universidad de Chile, Palestino, Santiago Wanderers, Unión La Calera y Deportes Melipilla.

El futbolista nacional se transformó en la quinta incorporación del club "tomatero", que ya presentó al juvenil Javier Rojas, Thiago Galetto, Hugo Martínez y Vicente Cárcamo.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada