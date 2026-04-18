Víctor Rivero y el gran momento de Limache: "A veces no se dimensiona lo que están haciendo estos muchachos"

Deportes Limache vive un presente de ensueño en la Primera División. Tras derrotar por 3-0 a Universidad de Concepción en el inicio de la jornada, el elenco "cervecero" no solo mantuvo su invicto como local, sino que se alzó como el líder exclusivo del torneo, a la espera de lo que haga este domingo Colo Colo ante Palestino.

Tras el encuentro, el estratega de los tomateros, Víctor Rivero, analizó el rendimiento de su equipo centrándose en el valor humano y profesional de sus jugadores, más allá del resultado táctico.

"Me siento orgulloso de los muchachos. A veces no se dimensiona lo que están haciendo, sobre todo cuando quedas vacío desde la entrega y desde la actitud", reconoció el DT, visiblemente satisfecho por el despliegue físico y mental de su plantel.

Para Rivero, la clave del éxito actual radica en la cohesión del vestuario: "Estamos contentos, sobre todo por los muchachos, por cómo se entregan. Y ello se ve reflejado en un trabajo en equipo".

Lejos de ser una racha fortuita, el técnico puso énfasis en que este liderato es fruto de una gestión a largo plazo que busca posicionar al club en el mapa continental.

"Siempre hemos tenido el sueño de entrar a una copa internacional. Este año se trabajó con más tiempo en la conformación del plantel e incluso podría decir que quizás podríamos tener más puntos", admitió con ambición.