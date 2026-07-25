Víctor Rivero y su futuro en Limache: "Esa pregunta se la tienen que hacer a mi cuñado"

Tras la derrota por 3-1 ante Colo Colo y una negativa racha en la Liga de Primera, Víctor Rivero se mantuvo firme respecto al proceso como DT de Deportes Limache, con un guiño a su parentesco con el presidente del club, César Villegas Mena.

"Después de cuatro años de estar desde el amateurismo... ¿porque sacamos un punto en los últimos seis partidos? Pero también estamos peleando en la Copa Chile y estamos ahí a tres puntos de copas internacionales, ¿usted cree? Después de seis partidos Colo Colo recién nos gana. Esa pregunta no tiene que hacérmela a mí, se la tiene que hacer a mi cuñado", afirmó ante la consulta en conferencia de prensa.

"Tuvimos una racha más negativa y conseguimos el ascenso en la Primera B; el año pasado convivimos todo el año con el descenso y terminamos en la final de Copa Chile, y hoy sacamos ocho puntos más y nos salvamos del descenso. Estamos peleando el paso a la otra ronda en la Copa Chile y son ahí seis incorporaciones que se tienen que conocer, así que las decisiones de este club no pasan por el resultado del partido del domingo. Quédese tranquilo", sumó.

Sobre la visita al Monumental, Rivero comentó: "obvio que nos queríamos llevar los puntos, sabíamos de que teníamos que cerrar los espacios, que lo hicimos bien en el primer tiempo, ese pase interior. Logramos dentro del partido corregir, se hizo bien los esfuerzos. Quizás nos faltó aprovechar un poco más las transiciones. No teníamos el control, pero tampoco sufríamos tanto".

"Te encuentras en el segundo tiempo con dos goles a los 10 minutos. Podíamos haber hecho más en esos dos primeros goles. Así todo, sabíamos de que con el resultado a favor, con un equipo de ellos desgastado por el tema de la cancha y jugar alto el primer tiempo, modificamos para tener más espacio, podíamos jugar más", añadió.

"Encontramos el 2-1 y creo que ahí fue nuestro momento, donde tuvimos el 2-2", expuso, señalando que la tercera cifra alba llegó en un momento donde los "tomateros" cedieron espacios al ir en busca del empate.

"En el primer y el tercer gol nos encuentran con rebotes que podíamos haber hecho algo más, sobre todo por el tema un poco de la cancha. No aprovechamos el momento que tuvimos", complementó.