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Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Limache

[VIDEO] Gonzalo Sosa y César Pinares ampliaron la diferencia de Limache sobre Cobresal

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos jugadores anotaron el cuarto y quinto gol del partido.

[VIDEO] Gonzalo Sosa y César Pinares ampliaron la diferencia de Limache sobre Cobresal
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Gonzalo Sosa y César Pinares ingresaron desde el banco en Deportes Limache y fueron los encargados de ampliar el marcador a 0-5 ante Cobresal luego de anotar tras un tiro de esquina y convertir un remate de penal.

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