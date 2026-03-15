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[VIDEO] Gonzalo Sosa y César Pinares ampliaron la diferencia de Limache sobre Cobresal
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Ambos jugadores anotaron el cuarto y quinto gol del partido.
Ambos jugadores anotaron el cuarto y quinto gol del partido.
Gonzalo Sosa y César Pinares ingresaron desde el banco en Deportes Limache y fueron los encargados de ampliar el marcador a 0-5 ante Cobresal luego de anotar tras un tiro de esquina y convertir un remate de penal.