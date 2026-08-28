[VIDEO] No era Sansón: Haaland marcó dos goles a Crystal Palace tras su corte de pelo

Erling Haaland volvió a anotar tras su viral cambio de look en el que dejó atrás su melena vikinga, firmando un doblete en la goleada 4-1 de Manchester City a Crystal Palace en Selhurst Park por la segunda fecha de la Premier League.

El delantero noruego abrió la cuenta a los 17' para el cuadro "citizen", cuando se elevó en el área para rematar un centro de Antoine Semenyo, cifra que celebró acariciándose su ahora corta cabellera.

El "Androide" cerró la goleada de Manchester City con su segundo gol del encuentro al 87', definiendo de gran manera al primer palo custodiado por Dean Henderson para poner el 4-1 definitivo en Selhurst Park.