AC Milan, dirigido por Ruben Amorim, consiguió su primera victoria en la Europa League tras golear por 4-0 a RB Salzburgo en Austria, por la segunda fecha de la fase de liga. El joven delantero italiano Alphadjo Cisse, de 19 años, fue la gran figura del encuentro con tres anotaciones a los 15, 32 y 49 minutos, mientras que Ramos (72') completó la goleada del conjunto italiano, que terminó con diez jugadores por la expulsión de Filippo Terracciano a los 83'. El resultado permitió a los "rossoneri" recuperarse de su derrota inicial ante Benfica.

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