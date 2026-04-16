Betis de Pellegrini lamentó remontada de Braga y quedó eliminado de la Europa League

Real Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, sufrió una dolorosa remontada y perdió 4-2 frente a SC Braga en el partido de vuelta de los cuartos de final. Con un global de 5-3, el equipo verdiblanco quedó eliminado de la UEFA Europa League.

El equipo del Ingeniero arrancó con fuerza y abrió el marcador con un cabezazo de Antony (13'). Después, siguió dominando y aumentó la ventaja gracias a un tanto de Abde Ezzalzouli (26'). Tres minutos más tarde, el marroquí marcó el tercero, pero el gol fue anulado por el VAR.

En los minutos finales de la primera parte, el delantero español Pau Víctor anotó el descuento 2-1 (38') y le dio esperanzas a los forasteros antes del descanso.

En el segundo tiempo, los de Portugal salió con todo en busca de la igualdad. La consiguió rápidamente con el tanto de Vitor Carvalho (49'). Poco después, Ricardo Horta anotó el tanto de la remontada al marcar de penal (53'), y Jean-Baptiste Gorby (74') sentenció el encuentro, clasificando a su equipo a las semifinales.

En la siguiente fase, SC Braga se medirá ante Friburgo. El encuentro de ida está fijado para el jueves 30 de abril a las 15:00 horas (19:00 GMT) en Alemania, mientras que el duelo de vuelta se jugará en Portugal el jueves 7 de mayo en el mismo horario.

Por su parte, Real Betis se tendrá que concentrar en lograr terminar en el quinto puesto de la tabla a la expectación de una posible ampliación de cupos en la Champions League para La Liga. El siguiente encuentro será ante de visita ante Girona el martes 21 de abril a las 15:30 horas (19:30 GMT):