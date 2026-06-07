Rancagua: Todavía luciendo las "llagas" de la balacera, parroquia Divino Maestro celebró misa dominical
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Rancagua: Todavía luciendo las "llagas" de la balacera, parroquia Divino Maestro celebró misa dominical
Numerosos fieles católicos se congregaron este domingo en la parroquia Divino Maestro de Rancagua (Región de O'Higgins), donde el viernes por la noche un joven colombiano de 27 años, Marvyn Yáñez, fue baleado en su mano, muslo y cadera por dos sujetos encapuchados y armados.
Con el templo luciendo aún las consecuencias en daños de la balacera -y pese al amplio impacto público del suceso-, el párroco Cristián Giadach encabezó la tradicional misa dominical.
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