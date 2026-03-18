¿Cuándo y dónde ver a Real Betis de Manuel Pellegrini ante Panathinaikos por la Europa League?
El equipo del chileno deberá revertir la derrota que sufrió en el partido de ida.
El equipo del chileno deberá revertir la derrota que sufrió en el partido de ida.
Real Betis, club dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini, recibirá a Panathinaikos este jueves por el duelo de vuelta en los octavos de final de la Europa League.
En el partido de ida, disputado en Grecia, el equipo del chileno cayó 1-0, por lo que deberá revertir la llave en condición de local para clasificar a los cuartos de final del certamen europeo.
El duelo se disputará este jueves 19 de marzo a las 17:00 horas (20:00 GMT), en el Estadio La Cartuja, Sevilla.
Podrás ver el encuentro en la transmisión de ESPN en TV Cable; y en streaming en la plataforma Disney+ Premium.
También podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.