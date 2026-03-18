¿Cuándo y dónde ver a Real Betis de Manuel Pellegrini ante Panathinaikos por la Europa League?

Real Betis, club dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini, recibirá a Panathinaikos este jueves por el duelo de vuelta en los octavos de final de la Europa League.

En el partido de ida, disputado en Grecia, el equipo del chileno cayó 1-0, por lo que deberá revertir la llave en condición de local para clasificar a los cuartos de final del certamen europeo.

¿Cuándo y dónde ver a Real Betis vs. Panathinaikos?

El duelo se disputará este jueves 19 de marzo a las 17:00 horas (20:00 GMT), en el Estadio La Cartuja, Sevilla.

Podrás ver el encuentro en la transmisión de ESPN en TV Cable; y en streaming en la plataforma Disney+ Premium.

También podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.