La agenda de los duelos de ida en los cuartos de la Europa League

Este miércoles comienzan a disputarse los duelos de ida de la UEFA Europa League, con Real Betis de Manuel Pellegrini que se medirá como visita ante SC Braga, en busca de tomar ventaja en la serie que se definirá en España.

Revisa la programación en Cooperativa.cl:

Miércoles 8 de abril

SC Braga vs. Real Betis. 12:45 horas. Estadio Municipal de Braga.

Jueves 8 de abril