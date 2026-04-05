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Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League

La agenda de los duelos de ida en los cuartos de la Europa League

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Real Betis de Manuel Pellegrini se medirá como visita ante SC Braga.

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Este miércoles comienzan a disputarse los duelos de ida de la UEFA Europa League, con Real Betis de Manuel Pellegrini que se medirá como visita ante SC Braga, en busca de tomar ventaja en la serie que se definirá en España.

Revisa la programación en Cooperativa.cl:

Miércoles 8 de abril

  • SC Braga vs. Real Betis. 12:45 horas. Estadio Municipal de Braga.

Jueves 8 de abril

  • Friburgo vs. Celta de Vigo. 15:00 horas. Europa Park Stadion.
  • FC Porto vs. Nottingham Forest. 15:00 horas. Estadio Do Dragao
  • Bologna vs. Aston Villa. 15:00 horas. Estadio "Renzo Dall'Ara".

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