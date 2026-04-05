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La agenda de los duelos de ida en los cuartos de la Europa League
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Real Betis de Manuel Pellegrini se medirá como visita ante SC Braga.
Real Betis de Manuel Pellegrini se medirá como visita ante SC Braga.
Este miércoles comienzan a disputarse los duelos de ida de la UEFA Europa League, con Real Betis de Manuel Pellegrini que se medirá como visita ante SC Braga, en busca de tomar ventaja en la serie que se definirá en España.
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