Midtjylland y Osorio dijeron adiós a la Liga de Europa tras derrota ante Besiktas

El atacante chileno Darío Osorio fue titular y jugó 77 minutos en la caída de Midtjylland por 0-2 ante Besiktas en un resultado que selló la eliminación del elenco danés de la Liga de Europa.

El cuadro escandinavo había caído por 1-0 en su visita a Turquía y tenía la obligación de revertir la llave, no obstante, el conjunto de Estambul se hizo fuerte como visitante gracias a las anotaciones del kosovar Milot Rashica (70') y Orkun Kokcu (76') para completar un global de 3-0.

Pese al resultado, el cuadro de Osorio seguirá en Europa dado que pasará a la tercera ronda clasificatoria de la Conference League.