Así quedó la cancha de Sausalito tras el concierto de Chayanne

Publicado:
En una deplorable condición quedó la cancha del Estadio Sausalito de Viña del Mar, donde juega de local Everton, tras el concierto que realizó el cantante Chayanne el pasado 11 de febrero. El próximo partido del conjunto ruletero en ese recinto será el 7 de marzo ante Deportes Limache.

