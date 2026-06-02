Everton se reunió con alcaldesa Ripamonti en el inicio de su mes de aniversario

Este lunes, el club Everton dio pie inicial a su mes de aniversario, en el que cumplirá 117 años como club el día 24.

Como primera acción, Cristian Castro Barrientos, presidente corporativo del club y Diego Martínez, presidente ejecutivo, sostuvieron una reunión con Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar, en la cual presentaron las iniciativas que marcarán el mes de conmemoración para el cuadro oro y cielo.

Ante esto, Ripamonti afirmó que "Es un honor para mí como alcaldesa de la ciudad de Viña del Mar participar de este evento que no solamente es parte de los hitos de un club deportivo, sino también, indudablemente parte de la trayectoria, de la existencia de la ciudad de Viña del Mar".

En cuanto a las actividades, Castro Barrientos señaló que serán "actividades tanto protocolares, actividades sociales, deportivas y por supuesto institucionales", detallando que "incluyen actividades en el Palacio Rioja, que son con los campeones del 2008, tenemos una actividad en el Palacio Vergara con los campeones del 76, con nuestra hinchada en los partidos de local de la Copa Chile".

"Tenemos la celebración el día 24 de junio en la Agrupación de Jugadores como día mas importante, tenemos visitas a los mausoleos en la mañana y en la tarde de Viña del Mar, donde están nuestros fundadores y gran parte de la historia de Viña del Mar", finalizó el mandamás corporativo, invitando a los hinchas a ser parte de la celebración.

Martínez, que llegó el 2025 a la presidencia ejecutiva y vivirá su primer aniversario del club desde que asumió el mando, señaló que "Espero que sea el primero de muchos y poder acompañarlo de triunfos deportivos, de estar mejor en la parte deportiva y poder realizar muchos eventos que lleguen a las personas".

"Quiero invitar a todos los evertonianos a que puedan compartir esta celebración del aniversario 117 de Everton de Viña del Mar", fueron las palabras del timonel hacia los fanáticos del cuadro ruletero.