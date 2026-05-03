"Era IA": Usuario desmintió imagen viral de Gonzalo Higuaín

Luego de que se viralizara una imagen de Gonzalo Higuaín con un aspecto irreconocible, el usuario responsable de la publicación original aclaró que la foto que circulaba estaba editada con Inteligencia Artificial.

La aclaración llegó acompañada de la imagen real, difundida para contrarrestar la versión distorsionada que se volvió tendencia entre los usuarios por el aspecto descuidado del exdelantero de la selección argentina.