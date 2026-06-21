Delegaciones de Irán y EE.UU. llegan a Suiza para participar en la primera ronda de negociaciones

La delegación iraní encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, ya se encuentra en Suiza para iniciar este domingo en el complejo de Bürgenstock (centro del país) las negociaciones de paz con Estados Unidos, sobre la base del memorando de entendimiento firmado el miércoles 17 de junio.

El avión en el que viaja la delegación iraní aterrizó en Zúrich, desde donde se dirigirá a Bürgenstock, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo en su cuenta oficial de X.

Irán canceló el inicio de las conversaciones el viernes por los ataques israelíes contra el sur del Líbano, que consideró una violación del primer punto del memorando de entendimiento.

Vicepresidente de EE.UU. viajó a Suiza

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, viajó este sábado hacia Suiza para participar en la primera ronda de negociaciones con Irán, prevista para este domingo en el complejo de Bürgenstock.

"Solo puedo estar allí uno o dos días. Espero que podamos avanzar en el tema nuclear y en el alto al fuego en el Líbano. Esos son los dos temas principales en los que debemos centrarnos. Estoy seguro de que los iraníes también tendrán asuntos que querrán tratar", declaró a los medios antes de tomar el avión a las 16:19 hora local (misma hora Chile).

El vicepresidente estadounidense aseguró que "a pesar de los titulares" sobre la situación en Líbano, que motivó que Irán declarara hoy el cierre del estrecho de Ormuz, "la situación está mejorando y la violencia se está calmando un poco".

"El gran problema es que alguien dispara y alguien responde, y se crea un círculo vicioso en el que hay que detener los disparos el tiempo suficiente para que el alto el fuego se mantenga; eso es lo que vamos a intentar hacer", adelantó sobre el contenido de las conversaciones ante las que el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, exigió el "cumplimiento de los compromisos" del memorando para iniciar negociaciones.