Universidad Austral sancionó a cuatro estudiantes por agresión a ministra Lincolao

La Universidad Austral de Chile informó el cierre de los procesos disciplinarios iniciados tras los incidentes ocurridos durante la visita de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, a la casa de estudios en abril pasado.

La institución confirmó que la indagación determinó la participación de cuatro estudiantes, por lo que "se dispuso la suspensión académica según su grado de responsabilidad".

En concreto, uno de los sumariados fue sancionado con tres semestres de suspensión académica; otro, una medida de dos semestres, mientras que los dos restantes fueron suspendidos por un semestre.

La casa de estudios, ubicada en la Región de Los Ríos, aseguró que ante los hechos ocurridos impulsarán nuevas acciones orientadas a fortalecer la convivencia y la resolución de conflictos dentro de la universidad.

"Esos atributos no están en cuestión; al contrario, nos orientan en las tareas que vienen, tales como el fortalecimiento de los espacios de convivencia universitaria y de nuestros reglamentos, con el fin de afianzar una cultura interna de diálogo, respeto y tolerancia", concluyó.

Los hechos ocurrieron el 8 de abril, cuando la ministra Lincolao participó de la inauguración del año académico. En paralelo, un grupo de estudiantes se manifestó en contra de la autoridad, lo que derivó en insultos y empujones en su salida. El caso también motivó la presentación de una causa penal por presunto atentado contra la autoridad.