Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago8.7°
Humedad81%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Los Ríos
Tópicos: País | Región de Los Ríos

Universidad Austral sancionó a cuatro estudiantes por agresión a ministra Lincolao

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Uno de los involucrados recibió tres semestres de suspensión académica; otro, dos semestres, y el resto un semestre.

La institución señaló que buscará fortalecer la convivencia y la resolución de conflictos al interior de la misma.

Universidad Austral sancionó a cuatro estudiantes por agresión a ministra Lincolao
 ATON (Referencial)

El incidente ocurrió el 8 de abril, cuando la titular de Ciencia participó de la inauguración del año académico

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Universidad Austral de Chile informó el cierre de los procesos disciplinarios iniciados tras los incidentes ocurridos durante la visita de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, a la casa de estudios en abril pasado.

La institución confirmó que la indagación determinó la participación de cuatro estudiantes, por lo que "se dispuso la suspensión académica según su grado de responsabilidad".

En concreto, uno de los sumariados fue sancionado con tres semestres de suspensión académica; otro, una medida de dos semestres, mientras que los dos restantes fueron suspendidos por un semestre.

La casa de estudios, ubicada en la Región de Los Ríos, aseguró que ante los hechos ocurridos impulsarán nuevas acciones orientadas a fortalecer la convivencia y la resolución de conflictos dentro de la universidad.

"Esos atributos no están en cuestión; al contrario, nos orientan en las tareas que vienen, tales como el fortalecimiento de los espacios de convivencia universitaria y de nuestros reglamentos, con el fin de afianzar una cultura interna de diálogo, respeto y tolerancia", concluyó.

Los hechos ocurrieron el 8 de abril, cuando la ministra Lincolao participó de la inauguración del año académico. En paralelo, un grupo de estudiantes se manifestó en contra de la autoridad, lo que derivó en insultos y empujones en su salida. El caso también motivó la presentación de una causa penal por presunto atentado contra la autoridad.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada