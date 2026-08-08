Nelson Tapia dejó su cargo como DT de Imperial Unido tras accidente en estado de ebriedad

El exarquero de la selección chilena Nelson Tapia renunció como director técnico de Imperial Unido, tras verse involucrado en un grave accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad durante la madrugada del viernes.

Esto fue confirmado a través de un comunicado compartido desde la misma institución, la cual aludió a "motivos personales" del mundialista en Francia 1998.

El paso de Tapia por la escuadra de la Región de La Araucanía duró poco más de un mes, luego de asumir el liderazgo del plantel a fines de junio procedente de Constitución Unido.

Respecto a la información entregada por Carabineros, el incidente de Tapia ocurrió a la altura del kilómetro 332 de la Ruta 5 Sur, en la Región del Maule, donde el exfutbolista perdió el control del vehículo que conducía y terminó volcando.

Tras el accidente, personal policial le realizó un alcotest que arrojó 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre, resultado correspondiente a conducción en estado de ebriedad.