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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

[VIDEO] Diego Valdés anotó un golazo de tiro libre para Vélez ante Boca Juniors

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante chileno exhibió su talento en Parque Patricios.

[VIDEO] Diego Valdés anotó un golazo de tiro libre para Vélez ante Boca Juniors
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El chileno Diego Valdés volvió a deslumbrar en Argentina al anotar un golazo de tiro libre en el duelo de Vélez Sarsfield y Boca Juniors, por la cuarta fecha del Torneo de Clausura.

Valdés, que era pretendido por Colo Colo, exhibió su clase en la cancha del Estadio "Tomás Adolfo Ducó" en Parque Patricios, con un remate al palo del arquero, desatando la alegría del Fortín, en el minuto 12 del partido. 

Revisa el golazo de Valdés para Vélez ante Boca: 

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