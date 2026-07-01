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Tópicos: Deportes | Fútbol | FC Barcelona

FC Barcelona confirmó que oferta por Alvarez "es firme" y lanzó aviso a Atlético de Madrid

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

"Esa oferta la mantendremos el tiempo que consideremos, pero no estaremos a expensas" del conjunto madrileño, afirmó el presidente del club, Joan Laporta.

FC Barcelona confirmó que oferta por Alvarez
 EFE

Laporta defiende la solvencia económica del club para acometer grandes fichajes bajo una "lógica deportiva".

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El presidente de FC Barcelona, Joan Laporta, reconoció este miércoles que la entidad azulgrana ha hecho "una oferta firme" para fichar al delantero de Atlético de Madrid Julián Álvarez, aunque ha advertido de que la misma tiene fecha de caducidad.

"Deco hizo una oferta de una cantidad determinada sabiendo que el jugador quiere venir al Barça desde hace tiempo, desde antes de que estuviera en (Manchester) City. Esa oferta la mantendremos el tiempo que consideremos, pero no estaremos a expensas de Atlético de Madrid", explicó Laporta.

Según ha desvelado el dirigente de la entidad azulgrana en la rueda de prensa posterior a su toma de posesión como presidente, Atlético de Madrid respondió que "en principio no tenían previsto vender porque no tenían alternativa" para reemplazar al atacante argentino.

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Laporta defiende la solvencia económica del club para acometer grandes fichajes bajo una "lógica deportiva". (FOTO: EFE)

"Si encuentran una alternativa y nosotros estamos en condiciones de mantener la oferta, espero que Atlético la tenga en consideración", añadió Laporta, quien aseguró que ahora mismo el Barça está "en disposición de hacer cualquier operación", pero "dentro de la lógica deportiva y económica".

"No vamos a fichar por fichar. El mercado lo marcaremos nosotros, afirmó el presidente del club catalán, quien ha asegurado que el Barcelona "no ha forzado" al jugador a decir que quiere irse, sino que ha hecho "una oferta con luz y taquígrafos" a la entidad rojiblanca.

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Barcelona niega presiones externas al futbolista y sostiene que la oferta se realizó bajo total transparencia institucional. (FOTO: EFE)

Por eso, no entiende que el Atlético de Madrid haya denunciado el caso a la FIFA y a la Real Federación Española de Fútbol. "Se están cerrando en banda y esperemos que recapaciten. Lo de los tuits era anecdótico. Pero esto de ir a la UEFA o a la FIFA no sé a que viene. Parece que hay gente allí con ganas de liarla, porque no tiene sentido", concluyó.

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