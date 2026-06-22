Julián Alvarez pidió su salida de Atlético de Madrid: Lo mejor para todos es una transferencia

Posterior a la victoria de Argentina ante Austria en la fase grupal del Mundial, el delantero Julián Alvarez se tomó unos minutos después del encuentro en el AT&T Stadium de Arlington para hablar sobre los rumores que lo vinculan fuera de Atlético Madrid.

"No es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta. Yo hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar", contestó el atacante a ESPN.

Posterior a esto, fue consultado por la posibilidad de algo "bueno" y la "araña" no escondió su deseo: "Lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño".

Alvarez tiene contrato con Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2030, con una cláusula de 500 millones de euros, a la que se remitió constantemente el club ante los intereses de FC Barcelona, Real Madrid y Arsenal.