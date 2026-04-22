Lamine Yamal encendió las alarmas tras marcar un gol y salir lesionado en FC Barcelona

El talentoso atacante español Lamine Yamal levantó las alarmas en FC Barcelona, ya que tras abrir el marcador de penal ante Celta de Vigo en el Camp Nou (64') se retiró con un problema en el isquiotibial de la pierna izquierda.

En los festejos, el jugador de 18 años se fue al suelo y tuvo que ser sustituido por el sueco Roony Bardghji. Sumado a esto, una emergencia médica en las gradas obligó a detener el encuentro por casi quince minutos antes del entretiempo.

Dentro del primer tiempo, el conjunto dirigido por el alemán Hansi Flick también lamentó la temprana sustitución del defensor portugués Joao Cancelo, quien salió por un dolor en la pierna derecha y fue sustituido por Alejandro Balde (23').

Esta situación no solo preocupa en el conjunto "blaugrana" si no también en la selección de Portugal y España, respectivamente. A falta de 50 días para que comience el Mundial 2026 cualquier lesión podría marginar a las grandes estrellas de la cita planetaria.