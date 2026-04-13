Lamine Yamal: Ojalá que Neymar juegue el Mundial

Lamine Yamal no ocultó su fanatismo por Neymar durante la previa del crucial duelo por los cuartos de final de la Liga de Campeones frente a Atlético de Madrid, instancia donde calificó al astro brasileño como su gran referente y le dedicó sentidas palabras de agradecimiento.

Al ser consultado sobre sus inspiraciones para buscar una victoria ante el conjunto "colchonero", el joven atacante rememoró la histórica remontada de los catalanes contra París Saint-Germain, momento en el que aprovechó de rendirle tributo al actual jugador de Santos.

"Lo he visto muchas veces ese encuentro, lo vi en directo también. Neymar es un jugador que ha marcado toda mi infancia. Es mi ídolo. Le estaré agradecido por lo que ha dado al fútbol. Siempre nos inspira a todos", confesó el seleccionado hispano ante los medios de comunicación.

Finalmente, Yamal profundizó en la admiración que siente por el estilo de juego del sudamericano y dejó un claro deseo de cara a la máxima cita planetaria. "Es un jugador que pagas una entrada para verle. Veías el partido sólo por ver sus jugadas. Darle las gracias por lo que ha dado al fútbol y ojalá pueda estar en el Mundial", concluyó.