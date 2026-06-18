Justicia dio por terminado el contrato de concesión del club Fernández Vial

El Primer Juzgado Civil de Concepción acogió la demanda presentada por la Corporación Arturo Fernández Vial y dio por terminado el contrato de concesión con Fernández Vial SADP.

Además, la sociedad anónima deberá pagar una deuda contraída por concepto de concesión que supera los 22 millones de pesos.

En la sentencia se establece que la sociedad anónima tiene "un plazo de 15 días para restituir todos los bienes, derechos y activos entregados mediante dicho contrato".

Además, se acoge la reserva de la Corporación para que en otro juicio persiga una indemnización por los perjuicios que estime conveniente por el incumplimiento del contrato.