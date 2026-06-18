Expertos invitados a comisión alertan riesgo país en la AC contra Grau y relativizan sus "culpas"

Este jueves se lleva a cabo una nueva sesión de la comisión parlamentaria que tramita la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, marcada por la asistencia de expertos que cuestionaron los fundamentos técnicos y políticos del libelo.

Una de las intervenciones más destacadas fue la del economista Gabriel Palma, profesor de la Universidad de Cambridge. En su exposición vía telemática desde Londres, el experto desestimó que los desaciertos en los pronósticos económicos por parte de Grau sean una base sólida para un juicio político.

"Los errores en las proyecciones en el mundo son la norma y no la excepción", argumentó el académico, quien advirtió que si la AC contra el extitular de Hacienda es aprobada, provocará que las clasificadoras internacionales aumenten el riesgo país de Chile.

"Si yo trabajara en una de las clasificadoras de riesgo y veo que un país acusa constitucionalmente a un ministro porque tuvo discrepancias en sus proyecciones respecto a lo que sucedió, en lugar de creer que eso es un acto de seriedad de análisis, tendería a subirle el riesgo país al que se dedica a hacer eso en lugar de analizar científicamente los errores", aseveró el experto.

En la misma línea, el contador y perito judicial financiero Jorge Berríos dijo en su exposición que, "posiblemente, no se estaría conversando el tema (de la AC)" si Chile tuviese "una deuda del 10% del PIB y no hubiera déficit estructural".

"Yo puedo decir, fehacientemente, que la responsabilidad (en el déficit fiscal) es transversal, no es de una persona. Las alertas hace bastante tiempo que se dieron y hace tiempo que debió haberse tomado la situación fiscal, por lo que puede que el exministro esté cargando con la culpa porque la bomba explotó", expresó.

Expresidenta del TC: Desde la mirada constitucional, el libelo no logra acreditar la infracción

La expresidenta del Tribunal Constitucional (TC) Marisol Peña también acudió a la instancia y, tal como los economistas citados anteriormente, desestimó los méritos de la acusación constitucional contra el exministro Grau.

"Me pregunto si los honorables diputados que han firmado el libelo acusatorio realmente indagaron en profundidad la Ley 21.683, que promueve la responsabilidad y transparencia en la gestión financiera del Estado", cuestionó la experta.

"En mi concepto, el mérito del libelo acusatorio no logra -desde el punto de vista constitucional- acreditar la infracción precisa de deberes constitucionales o legales que ameriten la aplicación de una sanción", sostuvo.

Diputada Demócratas apunta contra Marcel

A la sesión de hoy volvieron a asistir -como el miércoles- el actual director de Presupuestos, José Pablo Gómez, y el exministro de Hacienda, Mario Marcel.

En este contexto, la diputada del movimiento Demócratas, Joanna Pérez, valoró la asistencia del otrora jefe de la billetera fiscal, pero planteó que los hechos cuestionados en el libelo responden mayoritariamente al período en que Marcel estuvo a cargo de las finanzas públicas.

"Si a alguien se debería sentar (en el banquillo de la acusación) es a Marcel y no a Nicolás Grau", afirmó.

El cronograma indica que el próximo lunes la comisión realizará la deliberación final y se emitirá la recomendación (informe) a la Sala de la Cámara de Diputados. Finalmente, el pleno de la corporación se deberá pronunciar el martes sobre la AC contra Grau.