Asia, Concacaf, clubes e hinchas europeos desataron una ola de críticas a FIFA por abrirse a capital privado

Numerosas organizaciones, federaciones y mandatarios del fútbol internacional expresaron este miércoles su "preocupación por la falta de transparencia e información" ante las intenciones de la FIFA de abrir la puerta al capital privado para financiar sus grandes torneos mediante el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE).

El máximo organismo del fútbol mundial y su presidente, Gianni Infantino, están en el centro de la polémica tras desvelarse una idea con la que la FIFA mantiene que ampliará la financiación para el desarrollo del fútbol a más de 10.000 millones de dólares para sus 211 asociaciones.

Las primeras críticas llegaron por parte de la UEFA, antes de que la propia FIFA confirmara su proyecto, al asegurar que la intención de Infantino es traspasar una línea que "nunca se debería cruzar".

Tras ello, este miércoles otras organizaciones y federaciones también han expresado su malestar por la falta de transparencia e información del proceso que pretende llevar a cabo la FIFA.

"Concacaf tuvo conocimiento de este asunto únicamente a través de informaciones publicadas por los medios de comunicación y, posteriormente, mediante un comunicado de prensa", lamentó el organismo que reúne a las asociaciones de fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe.

En esta línea, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) reprochó a la FIFA que iniciativas de la "magnitud y trascendencia" como crear una filial para comercializar sus eventos "deben fundamentarse en los principios de buena gobernanza, transparencia y una consulta sustancial".

A esta oleada de críticas también se sumaron la Federación Inglesa (FA), que se mostró "preocupada" por la falta de gobernanza y transparencia, así como el presidente de la Federación Francesa, Philippe Diallo, ante un proyecto de Infantino para abrir la organización a inversores privados, sobre el que no tiene "ningún detalle", que "genera muchas interrogaciones" y que se ha elaborado sin que las federaciones "hayan estado asociadas".

En redes sociales, diferentes figuras criticaron los planes de la FIFA como el comisario europeo de Deportes, Glenn Micallef, quien dijo que "esto no es béisbol" pidió que "saquen las manos del fútbol", y Javier Tebas, presidente de LaLiga, quien denunció que "Infantino no es la solución a la gobernanza de la FIFA por mezclar política, dinero y poder sin transparencia".

Por su parte, el expresidente de la FIFA Joseph Blatter lamentó que "la estrecha relación entre el presidente de la FIFA y el de Estados Unidos ha alcanzado una dimensión financiera que daña profundamente al fútbol".

También los colectivos europeos de clubes alzaron hoy la voz. La EFC (European Football Clubs) que preside el catarí Nasser Al-Khelaifi y representa a 850 entidades mostró "seria preocupación" por la filtración unilateral de un asunto no consultado previamente con ella y reclamó una consulta exhasutiva sobre todo lo que afecta al ecosistema del fútbol con las partes implicadas.

"El Mundial no es un activo comercial cualquiera. Es una institución deportiva mundial construida a lo largo de generaciones gracias a la contribución colectiva de todo el ecosistema del fútbol", destacó por su parte la Unión de Clubes Europeos de Fútbol (UEC), que representa a más de 150 clubes profesionales de toda Europa.

Además, la Asociación de Aficionados Europeos (Football Supporters Europe) aseguró que el Mundial "no está en venta" y reclamó que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, "debe irse", tras el anuncio del organismo de crear una filial para comercializar sus eventos.

"La Copa del Mundo no está en venta. Basta ya de esta farsa. Las asociaciones miembro de FIFA y todos los que se preocupen por el futuro del deporte deben plantarse ante el hombre que quiere vender el fútbol mundial. Gianni Infantino debe irse", escribió FSE en redes sociales.