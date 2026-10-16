Blatter se burló de Infantino tras sus disculpas por polémico proyecto

Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, arremetió contra su sucesor, Gianni Infantino, después de que el actual mandatario del organismo ofreciera disculpas por los errores en la gestión del fallido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), que generó una fuerte controversia entre las confederaciones internacionales.

El exdirigente suizo utilizó sus redes sociales para ironizar sobre las explicaciones entregadas por Infantino durante una reunión del Consejo de la FIFA celebrada en Zúrich. "Gianni Infantino, ¡el más grande! Un verdadero espectáculo notable en Zúrich: Infantino, evidentemente un buen católico, confiesa primero sus pecados y luego promete 25 millones", escribió.

"¡Confesión, indulgencia y absolución en un solo acto! El Papa debe estar contento. Pero en el fútbol vale lo mismo que en la iglesia: la credibilidad no se puede comprar", añadió Blatter, quien anteriormente también había cuestionado el proyecto de incorporar inversionistas privados al negocio del fútbol mundial.

La controversia se originó con la propuesta de crear FIFA Forward Enterprise, una nueva estructura comercial que contemplaba la participación de inversionistas externos en las competiciones organizadas por el ente rector, iniciativa que finalmente fue retirada ante los cuestionamientos de distintas confederaciones.

Blatter, quien encabezó la FIFA desde 1998 hasta su salida en medio de los escándalos de corrupción que afectaron a la institución en 2015, ya había advertido que "la FIFA no es un fondo de capital privado" y que el dinero nunca debía convertirse en el único objetivo del fútbol.

El nuevo enfrentamiento se produjo en la antesala de las elecciones presidenciales de la FIFA, programadas para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, donde Infantino buscará un nuevo mandato en medio de los cuestionamientos a su gestión.