Blatter y la FIFA: "El dinero importa, pero nunca debe convertirse en todo"

El expresidente de la FIFA Joseph Blatter, predecesor de Gianni Infantino, volvió a alzar la voz luego del fin al polémico proyecto "FIFA Forward Enterprise", defendiendo que el ente rector del fútbol no debe pensar en lo económico como prioridad

"La FIFA no es un fondo de capital privado. Es una asociación con estatutos, reglamentos y una responsabilidad fiduciaria de proteger el juego global", señaló en la red social X.

"Si vendes las joyas de la corona del fútbol a inversores privados, también vendes una parte del juego, especialmente su alma. El dinero importa, pero nunca debe convertirse en todo", añadió.

Blatter, que presidió la FIFA de 1998 a 2016 y tuvo que dejar el cargo por casos de corrupción dentro del organismo, ya había sido crítico contra Infantino y la actual esfera al mando de la institución.

"No sé si mi sucesor es realmente Trump o Infantino. No puedo decir que no deban tener una buena amistad, pero no veo exactamente cuál es el gran interés para el fútbol", señaló el pasado miércoles en una entrevista.