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Tópicos: Deportes | Fútbol | FIFA

FIFA abrió dos nuevos campos de fútbol infantil en Cisjordania

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El ente rector organizará un torneo con 14 elencos palestinos y 160 niños.

FIFA abrió dos nuevos campos de fútbol infantil en Cisjordania
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La FIFA, en colaboración con la Federación Palestina de Fútbol, abrió dos nuevos campos deportivos para niños y niñas en Marah Rabah, al sur de Belén, y en Qusin, en el norte de Cisjordania, que albergarán la Copa Infantil Unidos por la Paz.

Las instalaciones, que fueron cofinanciadas por la FIFA y el Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) de Suiza, ya están abiertas al público, y se inaugurarán formalmente el día 25, tras acoger dicha competición, que reunirá a 14 equipos palestinos y hasta 160 niños.

Los dos nuevos campos de FIFA Arena tienen como principal objetivo ofrecer a estas comunidades unas instalaciones prácticas, con espacios donde niños y niñas puedan jugar de forma segura, practicar ejercicio de manera regular y relacionarse, a pesar de las restricciones que han perturbado la vida cotidiana y limitado el acceso a colegios, servicios, deportes y otras actividades.

La FIFA anunció que en paralelo a la Copa Infantil Unidos por la Paz se celebrarán actividades futbolísticas infantiles y también dirigidas a otros miembros de poblaciones del entorno.

"La iniciativa aprovechará la capacidad del deporte rey para fomentar la paz, la amistad, la inclusión, el trabajo en equipo, el respeto mutuo y el juego limpio, en el marco de la campaña 'Unidos por la paz'", señaló el organismo.

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