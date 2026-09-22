IA, seguridad, Irán y Gaza se toman el inicio de la Asamblea General de la ONU
El Presidente José Antonio Kast debutará en la instancia internacional esta misma jornada, en algunas horas más.
El Presidente José Antonio Kast debutará en la instancia internacional esta misma jornada, en algunas horas más.
En la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, se desarrolla su 81a Asamblea General, que acoge a líderes de todo el mundo.
La cita internacional se desarrolla con las guerras en Ucrania y Medio Oriente como telón de fondo, en un escenario de encarecimiento energético y amplio debate sobre desafíos como el de la inteligencia artificial.
La cita fue abierta por el secretario general saliente, António Guterres; seguido por los presidentes de Brasil y Estados Unidos, Lula da Silva y Donald Trump.
El debut de José Antonio Kast frente a la Asamblea ocurrirá esta misma tarde, al igual que el de la presidenta peruana, Keiko Fujimori.