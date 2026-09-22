Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago21.5°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Organismos Internacionales | ONU

IA, seguridad, Irán y Gaza se toman el inicio de la Asamblea General de la ONU

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El Presidente José Antonio Kast debutará en la instancia internacional esta misma jornada, en algunas horas más.

IA, seguridad, Irán y Gaza se toman el inicio de la Asamblea General de la ONU
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, se desarrolla su 81a Asamblea General, que acoge a líderes de todo el mundo.

La cita internacional se desarrolla con las guerras en Ucrania y Medio Oriente como telón de fondo, en un escenario de encarecimiento energético y amplio debate sobre desafíos como el de la inteligencia artificial.

La cita fue abierta por el secretario general saliente, António Guterres; seguido por los presidentes de Brasil y Estados Unidos, Lula da Silva y Donald Trump.

El debut de José Antonio Kast frente a la Asamblea ocurrirá esta misma tarde, al igual que el de la presidenta peruana, Keiko Fujimori.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada