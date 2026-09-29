Molestia ha generado en Argentina la realización de vuelos británicos entre Punta Arenas y las Malvinas, ruta ejecutada por la empresa Thales UK Limited y que fue detectada por la Casa Rosada.

Además, también se generó una nueva polémica luego que el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, se refiriera a las islas como Falkland y apuntara a la autodeterminación de sus habitantes, situación que es rechazada por Argentina.

Conoce los detalles en el reporte del corresponsal Ulises Lencina.

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