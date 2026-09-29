Seremi apunta a "factores emocionales" en seguidilla de homicidios en el Gran Concepción

El seremi de Seguridad del Biobío, Richard Soto, sostuvo que parte de los homicidios registrados en los últimos días en el Gran Concepción estaría relacionada con factores emocionales.

Su declaración se produjo luego de que un cuarto asesinato fuera descubierto la mañana de este martes en el centro de Concepción.

"Las cifras han ido a la baja. (Pero), lamentablemente, ocurren estos hechos que están relacionados, esencialmente, con una parte emocional, pero también tenemos algo investigado respecto a crimen organizado", afirmó Soto.

La autoridad señaló que las policías trabajan para establecer los antecedentes de cada caso y determinar eventuales conexiones. El objetivo, dijo, es "hacer una buena persecución penal y poder detener a los responsables".

El cuarto homicidio

El caso más reciente ocurrió en el sector Remodelación Paicaví. Según los antecedentes entregados por la Fiscalía, vecinos escucharon un disparo cerca de las 04:00 horas y, aproximadamente dos horas después, encontraron a un hombre tendido en la vía pública.

"Es un hallazgo de cadáver que, posteriormente, cambió a un homicidio con arma de fuego que ocurrió en la vía pública. Es una persona que no se encuentra aún identificada", explicó el fiscal Michelangelo Bianchi.

El persecutor indicó que la víctima presentaba una herida de bala con entrada y salida de proyectil.

La Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción realiza las diligencias para reconstruir lo ocurrido e identificar a quienes participaron en el crimen.