Infantino: "Espero recibir comentarios de todos para debatir reformas en la FIFA"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, declaró este jueves que espera "con interés recibir comentarios" del Consejo de la FIFA y de las federaciones miembro para debatir reformas dentro de la entidad con el objetivo de "seguir haciendo crecer el fútbol en beneficio de todos en todas partes".

Infantino presidirá el 15 de octubre la reunión del Consejo de la FIFA para la que ha propuesto debatir reformas dentro de la entidad. Para ello espera recibir mensajes que después serán analizados y puestos en común con el objetivo de impulsar el crecimiento del fútbol a nivel global.

"He recibido mensajes positivos al respecto desde diferentes partes del mundo, y es importante que sigamos escuchándonos unos a otros. El mes que viene tenemos una reunión del Consejo de la FIFA, por lo que seguiremos manteniendo el diálogo sobre estos importantes asuntos. Debe existir una cultura del diálogo, de escucharnos unos a otros y de respetarnos mutuamente", dijo Infantino, en sus redes sociales.

"No se trata de generar titulares positivos, sino de hacer lo que es correcto para el fútbol. Nunca he estado tan decidido y comprometido con ello. La FIFA siempre está comprometida. Yo siempre estoy comprometido y quiero escuchar cómo podemos seguir haciendo crecer el fútbol en beneficio de todos, en todas partes", señaló.

Infantino se encuentra en Arabia Saudí, dónde presenció uno de los partidos inaugurales de la Copa del Golfo Árabe, que por primera vez se celebra en Yeda.