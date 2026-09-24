"Turbazo" en Maipú: Ocho sujetos fingieron ser policías para irrumpir en una casa

Al menos ocho delincuentes encapuchados y armados atemorizaron a una familia la noche del miércoles, al irrumpir en su casa de la comuna de Maipú, y robar un botín de especies avaluado preliminarmente en 3 millones de pesos.

La banda ingresó al inmueble de pasaje Los Andes cerca de las 22:00 horas, cuando se encontraban en el interior una mujer, sus hijos de 18 y 13 años y el yerno de la afectada.

Basándose en el relato de sus familiares, el dueño de casa indicó que los sujetos "entraron por el portón, rompieron con un napoleón (los candados), y luego rompieron la puerta de entrada".

"De adentro sacaron televisores, una Xbox, una tablet, una caja con dinero, y una mochila escolar. Y otras cosas que no sé todavía: hay que revisar bien, porque dejaron algo desordenada la casa", apuntó.

El propietario subrayó entonces que el asalto fue "bastante violento", y que de acuerdo con su nieto de 13 años, los delincuentes "gritaron que eran policías, fue lo primero que dijeron, y a él no lo golpearon, pero sí lo empujaron para que se sentara".

Según el capitán de Carabineros Ignacio Gatica, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Rinconada, los responsables abordaron dos vehículos para huir del domicilio, efectuando disparos al aire.