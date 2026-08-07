Infantino llegó a Colombia para asistir a investidura presidencial en medio de crisis en la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llegó este viernes a Cali para participar como invitado en la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en medio de la crisis que atraviesa el organismo rector del fútbol mundial.

Infantino fue recibido durante la madrugada en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún. También arribó a la ciudad el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

La agenda contempla durante la mañana la participación de los dirigentes en el "Festival de Fútbol a la Medida de Niños y Niñas", mientras durante la tarde Infantino asistirá al acto oficial de posesión presidencial.

La visita se produce en plena crisis en la FIFA

El viaje del dirigente llega en momentos en que su liderazgo enfrenta cuestionamientos después del fallido proyecto para vender el 20 por ciento de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial destinada a gestionar operaciones comerciales y eventos de la organización, entre ellos el Mundial.

La propuesta fue retirada tras generar oposición entre distintas federaciones nacionales y organismos del fútbol internacional.

Entre las entidades que cuestionaron a Infantino aparece la UEFA, mientras la Confederación Africana de Fútbol y algunas federaciones latinoamericanas manifestaron públicamente su respaldo al presidente de la FIFA.

Autoridades internacionales participarán en la ceremonia

La investidura de De la Espriella contará además con la presencia del rey Felipe VI de España y de varios mandatarios latinoamericanos.

Entre los asistentes figuran los presidentes Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; Laura Fernández, de Costa Rica; José Raúl Mulino, de Panamá; Luis Abinader, de República Dominicana; José Antonio Kast, de Chile, y Nasry Asfura, de Honduras.