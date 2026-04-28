Infantino pidió a Canadá ser "tratado como el Papa" durante consejo de la FIFA

Con la Copa Mundial 2026 cada vez más cerca, y los ojos puestos en los países sede, en Canadá se reveló un pedido especial de la FIFA para la estadía de Gianni Infantino en Vancouver a propósito del consejo anual del organismo, solicitando un operativo de seguridad especial.

Según la cadena de noticias Global News, el círculo del dirigente buscó una escolta policial total, con el propósito de evitar el tráfico durante sus traslados para el encuentro de este jueves 30 de abril.

Los periódicos The New York Times y el británico The Times complementaron la información señalando que el pedido significa ser prácticamente "tratado como al Papa", pues el saltarse semáforos y bloquear el paso de otros conductores corresponde a una escolta Nivel 4; preparativos reservados para personas al nivel del Sumo Pontífice o el presidente de Estados Unidos.

Sin embargo, los referidos medios señalaron que la Policía de Vancouver rechazó tajantemente la solicitud de la FIFA.

"Las caravanas oficiales en las que se interrumpe el tráfico están reservadas para los jefes de Estado. Dado que la directiva de la FIFA no cumple con los estándares de Persona Internacionalmente Protegida (PIP) que justificaran tal escolta, la solicitud fue rechazada", indicó Don Chapman, subcomisario del Departamento de Policía, a The Athletic (rama de noticias deportivos de The New York Times).

Por otro lado, desde la FIFA desmarcaron al propio Gianni Infantino de la bullada petición mediante un comunicado enviado a Global News.

"El presidente no estaba al tanto ni involucrado en ninguna solicitud a las autoridades en relación con sus asuntos de transporte y seguridad. La FIFA no hace comentarios sobre los protocolos de transporte y seguridad relacionados con el presidente y desea agradecer a las fuerzas del orden de Vancouver por su continuo apoyo esta semana", señaló el escrito.

Por otra parte, la prensa norteamericana cita un comunicado de la alcaldía de Vancouver al respecto, señalando que "cualquier medida de transporte que se adopte será apropiada, mesurada y coherente con la forma en que Vancouver organiza de manera segura grandes eventos internacionales", pues los costos para la ciudad han sido motivo de debate político.