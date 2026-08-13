Irlanda le retiró el apoyo a Infantino de cara a las elecciones de la FIFA

La Asociación de Fútbol de Irlanda (FAI, en inglés) anunció este jueves que retiro su apoyo a la candidatura del suizo Gianni Infantino para su reelección como presidente de la FIFA.

La FAI explicó en un comunicado que, con esta decisión, rescinde la carta de apoyo que había concedido a Infantino a principios de este año para aspirar a un cuarto y último mandato al frente del máximo organismo del fútbol mundial, en una votación prevista para marzo de 2027.

La federación irlandesa indicó que escribió a la FIFA "para explicar los motivos" de este cambio de posición.

"La Asociación -expuso hoy en la nota- agradece el apoyo que la FIFA brinda al fútbol irlandés, pero los acontecimientos recientes han suscitado importantes preocupaciones en relación con la gobernanza, la transparencia y la falta de una consulta significativa", argumentó.

La propia FAI reconoció que afrontó en los últimos años desafíos respecto a su gestión institucional interna, por lo que considera ahora que tiene "una obligación especial para promover y defender las mejores prácticas".

Además de la FAI, otras seis federaciones europeas también han retirado su apoyo a la candidatura de Infantino (Finlandia, Gales, Inglaterra, Suecia, Serbia y Países Bajos).