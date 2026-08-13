Vecinos de Talca protestan contra llegada de cientos de reos peligrosos: "No vamos a vivir tranquilos"

En el marco de la "Operación Cancerbero", procedimiento desplegado este jueves por Gendarmería para reubicar a cientos de personas privadas de libertad de alta peligrosidad desde distintos puntos del país hacia el Complejo Penitenciario La Laguna, en la ciudad de Talca, (Región del Maule), vecinos del sector Aldea Campesina —ubicado a solo un kilómetro del recinto— protestaron para exigir mayores garantías de seguridad e infraestructura básica.

El dirigente social Omar Ramírez acusó a 24 Horas que, junto a la construcción de la prisión, las autoridades prometieron obras clave como la instalación de un retén permanente de Carabineros, un cuartel de Bomberos y obras destinadas a mejorar las condiciones de la zona.

"Estamos esperando que el Presidente trate de comunicarse con nosotros para decirle las necesidades de nuestra comuna. Sobre todo, nos gustaría seguridad, porque, con la cantidad de reos que están llegando a nuestra población, no vamos a vivir tranquilos", señalaron desde la manifestación al citado medio.

Reparos del alcalde y la advertencia del Presidente Kast

Pese a los reparos previos expresados ante los medios respecto a la falta de coordinación por la llegada de reos peligrosos, el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz (Renovación Nacional), participó en la pauta oficial encabezada por el Presidente José Antonio Kast al interior del moderno complejo penitenciario.

Durante su intervención en la ceremonia, el Mandatario se dirigió directamente al jefe comunal para abordar la preocupación por la seguridad perimetral y el desarrollo urbano del sector.

"Agradezco también al alcalde por acompañarnos. Sabemos que para usted también es importante recuperar el espacio público en la zona urbana y velar porque en esta zona no se produzca ningún poblamiento urbano irregular. Eso es muy importante: así como tenemos que mantener la seguridad dentro del recinto penal, el entorno es fundamental para que no se instalen allí esos fenómenos que no queremos", enfatizó el Jefe de Estado en su discurso.

Previamente, el alcalde Díaz había advertido sobre los riesgos para el entorno inmediato y para la comuna en general.

"Nosotros sabíamos que existía un plan de traslado, pero nunca se nos manifestó la alta peligrosidad. Creemos que es fundamental garantizar todas las medidas de seguridad, primero para el entorno inmediato, específicamente para Aldea Campesina, y después para el resto de la ciudad", había manifestado la autoridad local, según consignó 24 Horas.